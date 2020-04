Foram lágrimas e palmas num adeus emocionado a Esteban, um enfermeiro de 57 anos, no hospital de Leganes, em Espanha. Não venceu a batalha contra a Covid-19, mas ajudou a salvar vidas. "Perdemos um herói", dizem os colegas, que garantem que "nunca o vão esquecer". Entre as centenas que se juntaram para a homenagem, estava a mulher de Esteban, também ela enfermeira no hospital da cidade