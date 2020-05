A Alemanha e a França propuseram esta segunda-feira o valor de 500 mil milhões de euros para a criação de um fundo de recuperação europeu para as economias afetadas pela pandemia de Covid-19.

Numa declaração conjunta, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emannuel Macron, indicaram que o fundo proposto será entregue a fundo perdido às economias mais afetadas.

“Criar uma Europa da saúde deve ser a nossa prioridade”, afirmou Macron, realçando que o plano de relançamento económico para a Europa destina-se a combater uma recessão de amplitude histórica no continente.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou entretanto a "proposta construtiva" da Alemanha e da França.

Marcelo otimista quanto a Fundo de Recuperação da UE que não agrave dívida pública

O Presidente da República manifestou-se otimista quanto à aprovação pela União Europeia de um Fundo de Recuperação para as economias afetadas pela covid-19 com "montante significativo" e que não agrave a dívida pública dos Estados-membros.

Eu não quero ser muito otimista, mas tenho a sensação de que estamos no bom caminho. Em dois sentidos: o montante para que se aponta é um montante significativo. Segundo, as condições da utilização por cada Estado, também por Portugal, são condições que eu penso que não irão agravar a dívida pública - essa era a grande questão", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas no final de uma visita à Torre de Belém, em Lisboa, acrescentou que espera que o Fundo de Recuperação tenha "uma utilização que, não sendo uma transferência, é parecida ou pode ser parecida com uma transferência".

Portanto, não tem o risco de somar à dívida pública - que alguns países têm, como Portugal, elevada, mais dívida pública", reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que se está "em vésperas de um Conselho Europeu muito importante", em que se decidirá acerca do Fundo de Recuperação", que apontou como "uma das três peças do tripé dos financiamentos europeus aos Estados-membros" no atual quadro de pandemia de covid-19.

O chefe de Estado referiu que "o Fundo de Recuperação tem de ser aprovado definitivamente no Conselho Europeu de junho" e que "isso fará a diferença, no montante e nas condições".

Portanto, eu não tenho dúvidas de que o Governo português como todos os governos o que mais deseja neste momento é injetar dinheiro na economia", declarou.