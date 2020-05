A Alemanha calcula um total de 155.193 de pessoas diagnosticadas com Covid-19, um aumento de 1.018 novas infeções, face ao dia anterior, de acordo com os dados oficiais do Instituto Robert Koch (RKI).

As vítimas mortais subiram nas últimas 24 horas para 5.750, mais 110 do que na véspera. Estima-se que o número de pessoas curadas seja de 114.500, um crescimento de 2.500 nas últimas 24 horas.

A Baviera, o maior estado alemão e o mais afetado com a Covid-19, regista 41.070 casos e 1.621 óbitos, seguindo-se a Renânia do Norte-Vestefália com 31.879 casos diagnosticados e 1.131 vítimas mortais.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira , o Instituto Ifo (Instituto de pesquisa económica da Universidade de Munique), revela que o sentimento entre os exportadores alemães está “em queda livre”.

Em abril, as expectativas de exportação da Ifo caíram de menos de 19.0 pontos para menos 50.0 pontos. “Este é o valor mais baixo medido até hoje e a gravidade do declínio é também sem precedentes”, pode ler-se no comunicado do instituto.

A pandemia de Covid-19 está a deixar cicatrizes profundas nos mercados de exportações”, adianta o Instituto Ifo de Munique, acrescentando que a indústria automóvel, engenharias mecânica e elétrica são das mais afetadas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.