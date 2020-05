Diego Arduino matou Alejo Hunau em Mendoza, na Argentina, em 2004 e foi condenado a 16 anos de prisão. Agora, a mãe de Alejo pede que o assassino do filho seja libertado porque é asmático e "nunca desejou que ele morresse".

Numa carta aberta divulgada pela BBC, Silvia Ontivero pediu apoio às autoridades para que Diego Arduino seja libertado porque a pandemia de Covid-19 coloca a vida do recluso em risco.

O pedido surge depois de, em fevereiro, ter pedido aos juízos para que rejeitassem o pedido de libertação condicional.

"Tive raiva. Tive ódio. Mas nunca desejei que morresse", escreveu.

Numa audiência na terça-feira, a juíza Mariana Gardey afirmou que Arduino é um dos 400 prisioneiros, da região de Mendoza, que está em risco por causa de questões de saúde.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou um plano em que os reclusos que precisem de proteção possam passar para prisão domiciliária. O anúncio foi feito um dia depois de um motim na prisão de Lima que fez nove mortes na tentativa de facilitar uma "fuga em massa" depois de dois prisioneiros terem morrido com Covid-19.

Na carta que enviou à imprensa local, Silvia Ontivero diz que pensou durante muito tempo antes de apoiar a ideia de que Arduino pudesse ficar em prisão domiciliária.

"Estamos a falar de uma coisa diferente, de uma pandemia. Temos prisões sobrelotadas e posso imaginar o medo que as pessoas lá dentro estão a sentir".

Em declarações ao site TN, a mãe de Alejo - que já foi presa política - diz mesmo que manter o homicida do filho na prisão é uma sentença de morte, algo a que ela sempre foi contra.

Alejo Hunau era jornalista e assessor do governo de Mendoza. Foi morto no seu apartamento depois de ser atacado com uma garrafa de vinho.