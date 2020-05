Fazer exercício físico em grupo e em espaços fechados pode ser um ambiente propício à propagação do novo coronavírus e, consequentemente, gerar uma onda de contágios. A conclusão é de um estudo feito por um grupo de investigadores da Coreia do Sul.

A base desta investigação foi uma aula intensiva de dança, mais concretamente uma aula de Zumba, na qual 112 pessoas ficaram infetadas com Covid-19.

Os dados não são novos. A aula foi realizada em fevereiro e os casos foram identificados no dia 9 de março. A novidade aqui é a rapidez com que o vírus se pode espalhar em espaços fechados.

Foram perto de 30 instrutores que participaram no workshop realizado na cidade de Cheonan, na Coreia do Sul. O treino intensivo teve uma duração de quatro horas e, apesar de nenhum deles ter apresentado sintomas na altura, oito deles acabaram por testar positivo.

Estavam todos assintomáticos no dia do workshop”, concluiu a equipa de investigadores do Hospital Universitário de Dankook. O estudo foi publicado na revista Emerging Infectious Diseases.