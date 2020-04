A Bélgica registou nas últimas 24 horas mais 313 mortes por Covid-19, ultrapassando a barreira das 5.000 vítimas mortais, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelas autoridades de saúde federais, em Bruxelas.

Nas últimas 24 horas, foram registadas 313 novas mortes, 114 em meio hospitalar e 199 em lares e casas de repouso, disse, em conferência de imprensa, o microbiologista Emmanuel Andre, o que eleva para 5.163 as mortes registadas na Bélgica desde o início do surto no país, em março.

Emmanuel Andre salientou que, das mortes registadas em lares, um quarto foram confirmadas por testes de laboratório como sendo da Covid-19 e três quartos contabilizadas como suspeitas, mas não confirmadas.

Os dados de hoje apontam ainda para um total de 36.138 casos de covid-19 no país.

Nas últimas 24 horas, 320 pessoas foram internadas e 399 tiveram alta hospitalar.

Entre 15 de março e 16 de abril 12.562 pacientes deram entrada nos hospitais e 7.961 pessoas tiveram alta.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.