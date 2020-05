O Ministério da Saúde brasileiro fez esta quarta-feira a atualização dos números relativos à pandemia Covid-19. Com mais 449 mortes em relação ao último boletim, o total de óbitos é agora de 5.466.

O número total de casos é de 78.162, com 6.276 casos a serem confirmados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade relacionada com a doença também subiu, e é agora de 7%.

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 29/04:

▶️ 78.162 casos confirmados

▶️ 5.466 óbitos

▶️ 38.564 em acompanhamento

▶️ 34.132 recuperados

▶️ 1.452 óbitos em investigação

Confira mais informações na plataforma: https://t.co/fIH1TRftNx #COVID19 pic.twitter.com/4wOVHJbJhz — Ministério da Saúde (@minsaude) April 29, 2020

Apesar do avançar da pandemia, o número de recuperados representa um sinal positivo. São 34.132 os doentes que recuperaram da doença, mais 1.588 em relação ao último balanço.

Já esta quarta-feira, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, veio culpar os governadores e prefeitos do Brasil pela subida no número de vítimas.