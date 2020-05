O Brasil registou esta quarta-feira 888 mortes por Covid-19 em 24 horas, elevando o total de óbitos para 18.859.

De acordo com as autoridades de saúde, o número de casos confirmados com o novo coronavírus no Brasil subiu para 291.579. Um aumento de 19.951 novos casos em apenas um dia.

A pandemia de Covid-19 já matou 325.232 pessoas e infetou mais de 4,9 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 TMG desta quarta-feira, baseado em dados oficiais.