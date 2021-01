A presidente da Comissão Europeia congratulou-se esta quarta-feira com a ‘luz verde’ da Agência Europeia do Medicamento (EMA) à vacina da Moderna contra a covid-19, garantindo que Bruxelas trabalha “a toda a velocidade” para a tornar disponível na UE.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.