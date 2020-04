A Comissão Europeia admitiu esta segunda-feira a existência de métodos de contagem diferentes de casos de Covid-19 na União Europeia (UE), justificando assim as diferenças entre os estados-membros, e pediu “dados confiáveis” para os países poderem delinear estratégias pós-pandemia.

Vemos números diferentes de mortalidade por Covid-19 entre os países e, apesar de não comentarmos essas mesmas diferenças, […] admitimos que uma possível justificação está relacionada com as políticas [dos estados-membros] referentes aos testes”, apontou Stefan de Keersmaecker, porta-voz do executivo comunitário para a saúde pública, falando na videoconferência diária da instituição, a partir de Bruxelas.