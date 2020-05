A Casa Branca cancelou esta segunda-feira o briefing diário sobre a pandemia de Covid-19, em que o presidente dos EUA participava, enquanto Donald Trump usava a sua conta no Twitter para atacar os jornalistas.

Depois de ter anunciado mais uma sessão de esclarecimento sobre a evolução no combate à pandemia de Covid-19, agendada para o final da tarde, a Casa Branca disse que esse briefing tinha sido cancelado.

Donald Trump não gostou da controvérsia provocada pelas suas declarações no briefing de sexta-feira, sobre a possibilidade de uma cura para o novo coronavírus à base de injeção de desinfetantes, e, no sábado, deu a entender que poderia deixar de estar presente na sala de imprensa.

Trump usou a sua conta pessoal da rede social Twitter para dizer que considerava um desperdício de “tempo e esforço” a sua presença nos briefings de acompanhamento do combate do governo contra a pandemia.

Para quê dar conferências de imprensa quando os media apenas colocam perguntas hostis e depois recusam reportar a verdade ou factos com rigor” , queixou-se o presidente, no sábado.

A Casa Branca cancelou a sessão diária de esclarecimentos e o presidente voltou às críticas aos jornalistas, no Twitter, acusando-os de deturpar as suas mensagens.

Notícias falsas! Os inimigos do povo!” , escreveu Trump, adotando uma fórmula que tem usado por várias vezes desde que tomou posse como presidente, em 2017.

FAKE NEWS, THE ENEMY OF THE PEOPLE!