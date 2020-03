A China anunciou esta quinta-feira que vai fechar as fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros como forma de evitar a importação de novos casos do novo coronavírus, depois de ter conseguido controlar os casos originários no próprio país.

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros adiantou que a decisão vai ser implementada a partir da meia-noite de sábado [hora local] e que terá um efeito temporário. Uma medida extrema que visa responder ao surgimento de novos casos da covid-19 no país. Só esta quinta-feira a China registou 67 novos casos, todos importados.

