A Dinamarca tornou-se o primeiro país da Europa a reabrir escolas em plena pandemia de Covid-19.

Esta quarta-feira, várias escolas primárias e várias creches voltaram a abrir portas, ainda que isto não tenha acontecido em todo o país. A reabertura só se verificou em metade dos municípios dinamarqueses porque muitos estabelecimentos pediram tempo para se adaptarem aos novos protocolos de segurança e higiene.

A estimativa é de que, até à próxima segunda-feira, todas as escolas primárias já estejam a funcionar. Depois, será a vez das escolas do ensino básico e do ensino secundário, que só deverão reabrir a 10 de maio.

O fecho das escolas foi decretado a 12 de março como medida de contenção para combater a pandemia.

Mas no início de abril, o governo dinamarquês começou a preparar a população para a reabertura dos estabelecimentos de ensino, deixando a garantia de que estes só iam reabrir “na condição de que todos mantivessem uma distância social e lavassem as mãos”.

Ao reabrirem, as escolas têm de garantir várias medidas de segurança, entre as quais uma distância de cerca de dois metros entre as secretárias e os intervalos organizados para pequenos grupos.

Ainda assim, a decisão foi muito contestada pelos encarregados de educação, que se mostraram preocupados com possíveis contágios.

Por isso, há estabelecimentos de ensino que receiam que muitos pais não deixem os filhos irem às aulas e que estes acabem por ficar em casa.

Até terça-feira, a Dinamarca tinha mais de 6.600 casos de doentes de Covid-19 e quase 300 mortos causados pela doença.

Tal como a Dinamarca, outros países europeus começam a adotar medidas de alivío da contenção. Na Áustria, por exemplo, várias lojas reabriram na terça-feira. As medidas de distância social continuam e é obrigatório usar máscara em lojas, supermercados e transportes públicos. Mas as escolas, os cafés e os restaurantes não devem reabrir antes de meados do mês de maio.

A pandemia da Covid-19 já ultrapassou os dois milhões de infetados em todo o mundo, levando à morte de quase 127 mil pessoas, desde que a doença surgiu em dezembro na China.