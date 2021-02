Tom Moore morreu no início desta semana vítima da covid-19. Partiu aos 100 anos, e deixou um legado ligado à Segunda Guerra Mundial, mas também na luta contra a covid-19. Este veterano capitão quebrou um recorde do Guinness que permitiu angariar vários milhões de euros para ajudar a combater a pandemia. Esta quarta-feira, as homenagens ao britânico estenderam-se por todo o Reino Unido, passando pelo futebol, política, profissionais de saúde e toda a sociedade.