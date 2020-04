Foi numa ida ao supermercado que Molly Lixey, enfermeira em Michigan, nos Estados Unidos, reparou que muitas pessoas estavam a usar luvas por causa do novo coronavírus. Algo que, à partida, considerou uma boa ideia.

No entanto, não tão positivo foi toda a contaminação cruzada que viu, contou a enfermeira à CNN.

Foi aí que Molly decidiu demonstrar, através de um vídeo no Facebook, o quão rápido e fácil é espalhar germes num supermercado.

Aterroriza-me pensar que as pessoas acreditam que estão seguras apenas porque estão a usar luvas e não têm consciência de que ainda podem estar prejudicar-se a si mesmas ou a outras pessoas", disse a enfermeira.

No vídeo, Molly simula uma ida ao supermercado, onde começa por colocar luvas nas mãos e pegar no telemóvel, enquanto sai do carro. Depois, limpa um carrinho de compras e pega em papel higiénico. A enfermeira utiliza mesmo um pedaço de cartão como telemóvel e mergulha os dedos num prato de tinta para exemplificar os germes nas mãos, como consequência de pegar no papel higiénico.

Estava a pintar em casa e ocorreu-me que a tinta seria um meio perfeito para explicar a contaminação cruzada", contou Molly.

Eventualmente, depois de supostamente receber um telefonema, a tinta acaba na sua cara, simbolizando os germes que teriam viajado até ao rosto. Mesmo depois de tirar as luvas, a enfermeira mostra que a tinta ficou no telemóvel improvisado, que esta segura depois de tirar as luvas - resultando assim em contaminação cruzada.

Não faz sentido usar luvas, se a pessoa não vai lavar as mãos cada vez que toca em algo", considerou a enfermeira no vídeo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Os Estados Unidos registaram este domingo mais de 1.200 mortes em 24 horas causadas pela covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O número total de mortes desde o início da pandemia nos Estados Unidos é agora de mais de nove mil e cerca de 337.000 infetados.