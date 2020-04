Espanha já contabiliza mais de 10.000 mortos por Covid-19. Nas últimas 24 horas, morreram 950 pessoas com o novo coronavírus, o que presenta um novo máximo de vítimas mortais em apenas um dia.

O novo balanço, divulgado pelo Ministério da Saúde espanhol esta quinta-feira, refere que o número de vítimas mortais é agora de 10.003.

Nas últimas 24 horas, confirmaram-se 8.102 casos de infeção, elevando o número total de infetados para 110.238.

Até agora, 54.113 doentes foram hospitalizados e 26.743 receberam alta. Já passaram ou estão em unidades de cuidados intensivos 6.092 doentes.

Espanha é o segundo país com maior número de mortes devido à Covid-19, logo a seguir a Itália.

O país decretou o “estado de emergência” a 14 de março com medidas muito rígidas de movimentação da população, que agora está confinada a casa, salvo os que asseguram os serviços essenciais.

Por causa do impacto da Covid-19, o número de desempregados inscritos nos serviços públicos de emprego espanhóis aumentou em 302.265 pessoas em março, alcançando um total de 3,54 milhões. Trata-se do maior aumento da história do país.