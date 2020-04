O Ministério da Saúde espanhol anunciou, esta sexta-feira, um total de 19.478 mortos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Os números apontam, à primeira vista, para uma grande descida no número de mortos em 24 horas. Na quinta-feira, o total de óbitos era 19.130 (551 mortos em 24 horas). Assim, feitas as contas, nas últimas 24 horas, a Espanha teria registado 348 mortos.

Contudo, o próprio Ministério anuncia mais 585 mortos em relação ao dia de ontem.

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Emergências Sanitárias, fala numa "discrepância" e, citado pelo jornal El País, exlica-a com os dados "de uma comunidade autónoma", que não identificou.

Vamos corrigir os dados e poderá haver uma variação nos mesmos", disse.

Esta sexta-feira, o Governo unificou o critério da informação que deve ser enviada pelas diferentes comunidades autónomas, uma vez que, até agora, esses dados não obedeciam aos mesmos parâmetros.

Ainda assim, o Ministério da Saúde fala num incremento de 3% no número de infetados, para um total de 188.068.