A Espanha anunciou, esta segunda-feira à tarde, 50 mortos por Covid-19, nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde espanhol anunciou agora um total de 26.834 vítimas mortais do novo coronavírus.

É uma revisão em baixa do número de mortos. Quase menos 2.000 do que os que foram anunciados no domingo, dia em que foram contabilizados 28.752.

Nesta revisão em baixa, é na Catalunha que se regista a maior diferença – menos 1126 mortos dos que os que foram anunciados no domingo. Segue-se a comunidade de Madrid, que tem uma diferença de 291 mortos, e Castilla-La Mancha, que tem menos 152.

As comunidades de La Rioja, Extremadura, Ceuta e Melilla mantêm o número de vítimas mortais por Covid-19, face ao boletim anterior.

Nas últimas 24 horas, Espanha registou 50 mortos e 132 novos casos.

O Ministério da Saúde explica que “se está a proceder a uma validação individualizada dos casos, pelo que se podem registar discrepâncias face à informação recolhida nos dias anteriores”.

Espanha está a proceder a um novo alívio das medidas de confinamento. Madrid, Barcelona e Castilla y Leon estão agora na fase 1. Assim, todos os habitantes do país podem agora reencontrar familiares e amigos, em reuniões que não tenham mais de 10 pessoas, haja pelo menos dois metros de distância entre cada um dos participantes e com uso obrigatório de máscara.

Grande parte do país está já na fase 2 de desconfinamento, com a permissão para passeios e prática de desporto para todos.