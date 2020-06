Espanha não registou novas mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo. A informação foi divulgada esta terça-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.

De acordo com o balanço divulgado esta terça-feira, o país registou 137 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, sendo que Madrid concentra 53% desses casos (73). Seguem-se as regiões da catalunha, com 17 novos casos, e da Andaluzia, com 12.

Os dados indicam que, na última semana, ocorreram 34 mortes por Covid-19. Também na última semana 243 doentes foram internados e destes 11 tiveram de ser internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Desde o início da pandemia, o país registou 27.127 mortos e 239.932 infetados com o coronavírus.

Até agora,123.974 doentes foram internados e 11.413 tiveram de ser internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Espanha vai prolongar o estado de emergência, decretado a 14 de março, por mais duas semanas, de 7 até 20 de junho. A proposta deverá ser aprovada esta quarta-feira pelo parlamento depois de o governo minoritário ter garantido os apoios suficientes de outros partidos.

Neste momento, 70% do território espanhol encontra-se na segunda fase de desconfinamento, que tem ritmos diferentes nas várias regiões e que termina no final de junho.

Espanha já anunciou que vai abrir as fronteiras, nomeadamente ao turismo internacional, a partir do início de julho, na mesma altura em que acaba a obrigação de cumprir uma quarentena de 14 dias para todos os que vêm do exterior.

O ministro português da Administração Interna admitiu esta terça-feira manter encerradas as fronteiras terrestres e aérea com Espanha, enquanto existir uma quarentena interna no país vizinho.