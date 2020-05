O Gabinete Nacional de Estatística do Reino Unido (ONS, na sigla original) divulgou esta terça-feira um estudo relativo à presença da pandemia Covid-19 no país. Segundo os dados apresentados, o número de mortes é bem superior ao oficial.

Oficialmente, o Reino Unido tem 28.734 mortes relacionadas com o novo coronavírus, segundo dados de 4 de maio avançados pelas autoridades britânicas. A análise do ONS aponta que as mortes até 24 de abril (processadas até 2 de maio) já eram 28.272.

Como refere o estudo, os dados do Sistema Nacional de Saúde britânico relativos ao mesmo período apontavam para apenas 19.033 mortes, enquanto o Departamento de Saúde e Cuidados Sociais referia 21.399 óbitos.

Our weekly deaths data for England show



▪️ of all deaths occurring up to 24 April (registered up to 2 May), 28,272 involved #COVID19

For the same period

▪️ @DHSCgovuk reported 21,399 #COVID19 deaths

▪️ @NHSEngland reported 19,033 hospital deathshttps://t.co/NSxzFzaTay pic.twitter.com/L6csmLU9vG