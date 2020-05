Uma grande maioria de pessoas doentes com Covid-19 e com sintomas ligeiros cria anticorpos que os podem imunizar durante várias semanas contra a doença, segundo um estudo francês publicado esta terça-feira.

Os resultados, afirmam os investigadores do Instituto Pasteur e dos hospitais universitários de Estrasburgo, são encorajadores para conhecer melhor os mecanismos de imunidade contra o novo coronavírus, sobretudo em pessoas menos afetadas pela doença.

Já sabíamos que as pessoas que adoecem gravemente desenvolvem anticorpos nos 15 dias a seguir ao começo dos sintomas. Agora sabemos que isso também acontece nos casos menos graves, mesmo com taxas inferiores de anticorpos”, afirmou em comunicado um dos autores do estudo, Arnaud Fontanet, responsável pelo departamento de Saúde Global do Instituto Pasteur.