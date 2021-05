Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira que vão apoiar o levantamento de patentes das vacinas contra a covid-19. O objetivo passa por acelerar o fim da pandemia, e surge depois de negociações com a Organização Mundial do Comércio (OMC).

O anúncio foi feito por Katherine Tai, da Representação de Comércio dos Estados Unidos, e vem no sentido de agilizar as trocas de vacinas, nomeadamente através do aumento dos países produtores.

Apesar disso, os responsáveis norte-americanos reconhecem que será complicado chegar a um "consenso", o que deve levar algo tempo, pelo que a decisão não deve ter efeito imediato na distribuição das vacinas.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.



The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8