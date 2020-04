Os EUA já contabilizam mais de 10.000 mortos devido à pandemia de Covid-19. São o terceiro país com mais mortes, 10.335 no total, depois de Itália, com 16.523, e Espanha, com 13.055.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Universidade John Hopkins, o número de casos de infeção subiu para 347.003.

Esta segunda-feira, o governador de Nova Iorque, a cidade que é considerada o epicentro da pandemia no país, prolongou as medidas de confinamento até dia 29 de abril, que impõem o encerramento das escolas e de todas as atividades não essenciais.

"Se a curva infletir" e a "taxa de infeção baixar", "é porque o distanciamento social funciona", disse Andrew Cuomo na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

"Independentemente de termos atingido o pico ou não, devemos continuar a fazer a mesma coisa", afirmou Cuomo para justificar o prolongamento do confinamento, num momento em que muitos pretendem relançar a atividade económica.

Entretanto, um eleito local na região do norte de Manhattan, Mark Levine, evocou esta segunda-feira a ideia de que, face ao elevado número de mortes provocada pela Covid-19 em Nova Iorque, poderia ser criado um parque municipal para enterrar temporariamente as vítimas mortais.

No Twitter, Mark Levine argumentou que os meios humanos e materiais nas morgues são insuficientes.

Soon we'll start “temporary interment”. This likely will be done by using a NYC park for burials (yes you read that right). Trenches will be dug for 10 caskets in a line.



It will be done in a dignified, orderly--and temporary--manner. But it will be tough for NYers to take. 9/