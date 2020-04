Os Estados Unidos já registam mais de 12.000 mortos devido à pandemia de Covid-19.

Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, há agora 378.289 casos de infeção no país.

Nova Iorque é o Estado mais afetado. O último balanço dá conta de um registo dramático: um recorde de 731 mortos num só dia, elevando o total de óbitos para 5.489.

Os novos números mostram que já morreram mais pessoas na cidade de Nova Iorque (3.202) do que nos vários atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 (2.977).

O número de vítimas mortais no Estado de Nova Iorque tem subido acentuadamente nas últimas semanas, depois de, a 13 de março, ter sido registado o primeiro óbito.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 16.523 óbitos em 132.547 casos confirmados até segunda-feira.