É uma história que está a emocionar o mundo. O produtor da BBC, Andrew Webb, não conseguiu visitar a mãe que estava internada no hospital, dias antes de ela morrer, mas usou a tecnologia para poder passar mais algum tempo com ela.

“Algumas horas antes de minha mãe morrer, eu fiz uma chamada de vídeo para ela e ouvi-a dizer os nomes das suas pessoas mais próximas e amadas. Eu acalmei-a durante 15 minutos e conversei com ela enquanto adormecia. Eu senti que ela nunca mais acordaria”, recorda Andrew à BBC.

Esta é apenas uma das histórias que se têm multiplicado pelo mundo devido às restrições impostas pelo novo coronavírus , que impedem os familiares de visitarem os seus familiares, mesmo em situações muito graves.

“A minha mãe teve um ataque cardíaco no dia em íamos celebrar os 50 anos de casados dos meus pais. Eu e o meu irmão, Laurence, já tínhamos conversado sobre os riscos de saúde para nossos pais e cancelamos o almoço duas semanas antes do início das medidas de distanciamento social impostas no Reino Unido".

Andrew conta que o pai, de 75 anos, ainda visitou a esposa com máscaras e luvas, mas rapidamente as regras para se entrar nos hospitais mudaram e proibiram as visitas.

Perante a situação, começaram a fazer chamadas através do WhatsApp para que todos pudessem estar mais próximos.