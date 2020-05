O número de mortos por Covid-19 em França subiu para 25.987 , anunciaram as autoridades de saúde nesta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 178 óbitos, um número menor do que os 278 contabilizados no dia anterior.

Do número total de óbitos, 16.386 foram registados em hospitais e 9.601 em lares.

O Ministério da Saúde francês anunciou ainda que o número de pessoas internadas em hospitais baixou de 23.983, contabilizados esta quarta-feira, para 23.208. Há menos 186 pessoas hospitalizadas em Unidades de Cuidados Intensivos.

A França irá começar a suspender “lentamente, mas com segurança” as medidas de confinamento a partir da próxima segunda-feira, através de um processo “gradual”, anunciou esta quinta o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe.

Philippe alertou ainda que o país foi “dividido em dois” no que diz respeito ao controlo da pandemia e explicou que o combate em algumas regiões foi mais lento do que se esperava. O primeiro-ministro salientou que as restrições podem ser retomadas se as pessoas não respeitarem as regras de distanciamento social.

A pandemia causada pelo novo coronavírus matou mais de 150.000 pessoas na Europa, das quais três quartos no Reino Unido, Itália, Espanha e França, segundo o último balanço feito esta quinta-feira de manhã pela AFP a partir de fontes oficiais.