Com o fim do confinamento, medida colocada em prática para combater a pandemia Covid-19, os franceses começam a regressar às ruas. Na cidade de Saint-Mandé, comuna da região de Paris, foram vários os cidadãos que decidiram festejar o fim do confinamento. Os festejos também serviram como forma de agradecimento aos profissionais de saúde. Nas janelas e nas fachadas dos edifícios foram colocados vários artigos com as cores gaulesas. França é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, com mais de 26 mil mortos e mais de 140 mil casos confirmados.