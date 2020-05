O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, disse esta terça-feira que os estados que foram “mal administrados” financeiramente no passado não terão direito a ajuda federal para responder á crise económica causada pela pandemia de Covid-19.

