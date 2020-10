O palácio de Buckingham avançou esta sexta-feira que Sofia, a condessa de Wessex, está em isolamento em casa.

Em comunicado, citado pela BBC, o palácio revela que a condessa, mulher do príncipe Eduardo e nora da rainha Isabel II, terá contactado com uma pessoa que entretanto se confirmou estar infetada pelo novo coronavírus.

À medida que o Reino Unido vai aliviando as medidas de confinamento, a família real tem voltado ao calendário normal de compromissos e eventos. Também a agenda de Sofia tem estado mais preenchida que o habitual, tanto pelo afastamento dos duques de Sussex (Harry e Meghan), como pelas precauções tomadas para proteger a saúde da rainha durante a pandemia.

🚀 The Countess of Wessex today visited the National @spacecentre to mark #WorldSpaceWeek, and to see their educational programmes in action.



At the Centre - which recently reopened to visitors - HRH was joined by Helen Sharman, the first British astronaut to go into space. pic.twitter.com/DXfRsfTEEq