As pessoas que recuperaram da Covid-19 podem vir a perder a imunidade ao vírus três meses após a infeção, conclui um estudo britânico.

O estudo da King’s College de Londres sugere que o novo coronavírus pode voltar a infetar os pacientes ano após ano, tal como uma gripe comum.

Naquele que é o primeiro estudo longitudinal deste tipo, os cientistas analisaram a resposta imunitária de mais de 90 pacientes e profissionais de saúde da fundação Guy's and St. Thomas, do serviço nacional de saúde britânico, três meses depois de manifestarem sintomas.

Os investigadores chegaram à conclusão que os níveis de anticorpos que podem destruir o novo coronavírus atingiam o pico cerca de três semanas após o início dos sintomas, tendo diminuído rapidamente depois.

As análises ao sangue revelaram ainda que, enquanto que 60% dos pacientes conseguiram uma forte resposta de anticorpos no auge da sua batalha contra a Covid-19, apenas 17% mantiveram a mesma força três meses depois.

Nestes casos, os níveis de anticorpos caíram 23 vezes durante o mesmo período e, em alguns casos, chegaram mesmo a tornarem-se indetectáveis.

As pessoas estão a produzir uma resposta razoável de anticorpos ao vírus, mas esta vai diminuindo num curto período de tempo e, dependendo de quão alto é o seu pico, este determina quanto tempo os anticorpos permanecem por perto", explicou a principal autora do estudo, Katie Doores, citada pelo The Guardian.