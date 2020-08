Um incêndio num hospital no oeste da Índia com doentes da Covid-19 provocou a morte a oito pessoas, indicaram esta quinta-feira as autoridades.

Trinta e cinco pacientes foram transferidos para outros hospitais, explicaram as autoridades.

Os bombeiros, apoiados por mais de uma dúzia de veículos, conseguiram extinguir o fogo na unidade de terapia intensiva do Shrey Hospital em cerca de meia hora, indicou o oficial dos bombeiros Yusuf Khan.

A causa do incêndio no hospital na cidade de Ahmadabad ainda está a ser investigada.

Os incêndios são comuns em edifícios na Índia, devido aos fracos padrões de segurança, com extintores de incêndio, detetores de fumo e sistemas de alarme de incêndio inadequados.