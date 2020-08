A Interpol avisou esta terça-feira que o crime informático aumentou de forma "alarmante" durante os primeiros quatro meses do ano, em plena crise sanitária, com ataques dirigidos a pessoas que trabalham em casa, empresas e governos.

De acordo com a organização internacional de polícia, os criminosos aproveitam as falhas de segurança das companhias e dos organismos que tiveram de adaptar os sistemas informáticos, roubando dados, dinheiro ou criando perturbações.

No período entre janeiro e abril, a Interpol detetou 907 mil mensagens de correio "spam", 737 incidentes relacionados com programas malignos e mais de 48 mil episódios ligados à instalação de vírus informáticos.

De acordo com Jurgen Stock, a dependência da Internet "em todo o mundo" está a criar "novas oportunidades" aos delinquentes, sobretudo a pessoas e empresas que não têm sistemas de segurança atualizados.

A new @INTERPOL_HQ report of the impact of #COVID19 on #cybercrime outlines a significant shift in targets from individuals and small businesses to corporations, governments & critical infrastructure.



Read the full report ➡️https://t.co/cTOQzFb1of