Israel deu vacinas contra a covid-19 ao governo da Síria como parte de uma troca de prisioneiros que foi mediada pela Rússia. A troca foi efetuada esta semana, segundo fontes citadas pelo jornal The Guardian.

Embora não tenha sido revelado o número de vacinas dadas, ou qual a proveniência das mesmas, um jornalista israelita escreveu no Twitter que o país pagou cerca de um milhão de euros à Rússia por vacinas Sputnik V, o que faria parte do acordo.

BREAKING: As part of the prisoner exchange deal with Syria Israel paid Russia 1.2 million dollars for buying Sputnik COVID vaccines for Syria, foreign sources say