Itália é o país com mais vítimas mortais registadas por Covid-19. Com mais de 15 mil óbitos, os dados apontam para uma estabilização da pandemia, que até registou um valor positivo no último boletim, no qual se verificou a primeira descida dos números relativos a doentes internados em cuidados intensivos.

Ainda assim, o governo italiano já avisou que a luta não terminou, e pede a toda a população que respeite as medidas de contigência aplicadas, e que fazem recomendações para que toda a gente fique em casa. As medidas de confinamento aplicam-se até 13 de abril, mas as autoridades admitem estender esse período até 2 maio.

Apesar da situação vivida no país, na cidade sulista de Nápoles a população decidiu aproveitar o bom tempo para sair à rua e fazer algumas compras de fim-de-semana. As imagens deste sábado mostram mesmo autênticas enchentes junto aos mercados.