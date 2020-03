O número de mortos infetados com o novo coronavírus em Itália subiu para 827. O último balanço apontava para 631 vítimas mortais, o que significa que nas últimas 24 horas morreram mais 196 pessoas.

De acordo com o boletim epidemiológico revelado esta quarta-feira, o número total de infetados, incluindo aqueles que já recuperaram, subiu de 10.149 para 12.462. Ou seja, foram registados 2.313 novos casos.

Existem, neste momento, 5.838 doentes hospitalizados, 1.028 estão nos cuidados intensivos e 3.724 estão em isolamento domiciliário.

De recordar que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou, na segunda-feira, que os 60 milhões de habitantes do país ficarão em quarentena até ao dia 3 de abril, com um conjunto de restrições à circulação, o executivo procura agora minimizar o impacto do vírus na economia do país.

Entre as medidas de emergência, o Governo italiano pondera suspender, por um período até 18 meses, o pagamento de hipotecas de casas, impostos e outras responsabilidades. Os cidadãos e empresas que afirmem ter sido atingidas financeiramente pelo coronavírus poderão pedir o congelamento desses pagamentos. Esta possibilidade foi confirmada por vários responsáveis políticos italianos, como a vice-ministra da economia, Laura Castelli ,e deverá ser anunciada ao país ainda esta quarta-feira.

Itália é um dos países mais afetados pelo Covid-19.