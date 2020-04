A pandemia de Covid-19 já provocou a morte a, pelo menos, 107.064 pessoas em todo mundo, desde o aparecimento da doença, em dezembro, na China, segundo um balanço divulgado este sábado pela agência France Press (AFP).

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa junto de fontes oficiais até às 20:00 (hora de Lisboa), há 6.205 novas mortes e 81.219 novos casos de infeção registados em todo o mundo, em comparação a sexta-feira.

Assim, a contagem deste sábado faz aumentar para, pelo menos, 107.064 mortes pela Covid-19 e mais de 1.745.290 casos de infeção oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia.

De acordo com a AFP, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, uma vez que há um grande número de países a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Entre os casos confirmados de infeção, registam-se, pelo menos, 344.600 doentes curados, segundo os dados contabilizados até hoje.

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de fevereiro, são o país mais afetados em termos do número de mortes e de casos confirmados, com 19.882 óbitos e 514.415 casos de infeção pela Covid-19, das quais 29.347 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades americanas.

O segundo país mais afetado é a Itália, com 19.468 mortes e 152.271 casos confirmados, seguindo-se a Espanha, com 16.353 óbitos e 161.852 casos de infeção, a França, com 13.832 mortes e 129.654 doentes, e o Reino Unido, com 9.875 mortos e 78.991 casos positivos da covid-19.

Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos da América foram o país que registou o maior número de novas mortes, com 1.880 óbitos, seguindo-se o Reino Unido (917), a França (635) e a Itália (619).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabiliza um total de 81.953 casos, dos quais 46 são novos entre sexta-feira e hoje, 3.339 mortes e 77.525 doentes curados.

Até às 20:00 (hora de Lisboa), a Europa totaliza 73.948 mortes para 898.273 casos, os Estados Unidos e Canadá somam 20.560 mortes (537.612 casos) e a Ásia tem 4.734 mortes (134.227 casos).

De acordo com os dados recolhidos pela AFP, o Médio Oriente regista 4.649 mortes (96.597 casos), a América Latina e o Caribe têm 2.381 mortes (57.797 casos), a África conta com 726 óbitos (13.297 casos) e a Oceânia contabiliza 66 mortes (7.496 casos).