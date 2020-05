O Brasil registou mais 824 mortes por Covid-19, segundo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado esta sexta-feira. O total de óbitos subiu para 14.817.

Depois de se terem registado quase 14 mil casos num só dia, os dados revelam que o surto está a ter uma rápida propagação no Brasil. Com efeito, confirma-se mais um recorde diário, após serem confirmados mais 15.305 casos. O total de infetados subiu para 218.223.

Segundo as informações das autoridades brasileiras, estão em investigação 2.300 óbitos. A taxa de letalidade está, agora, nos 6,7%.

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 15/05

▶️218.223 casos confirmados

▶️118.436 em acompanhamento

▶️84.970 recuperados

▶️14.817 óbitos

▶️2.300 óbitos em investigação

Saiba mais https://t.co/fIH1TRftNx#COVID19 pic.twitter.com/Q1RoA1ODrr — Ministério da Saúde (@minsaude) May 15, 2020

Apesar dos números negativos, os dados relativos aos casos recuperados são animadores. São já 84.970 os doentes que recuperaram do novo coronavírus no Brasil.

O estado de São Paulo continua a ser o mais afetado, com 58.378 casos confirmados, dos quais 4.501 resultaram em vítimas mortais.

Seguem-se os estados do Ceará (com 22.490 casos e 1.476 mortes) e do Rio de Janeiro (19.987 casos e 2.438 mortes).

Os dados desta sexta-feira surgem depois de o ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, ter anunciado a sua demissão. O governante foi o segundo tutelar da pasta a abandonar o cargo num mês, depois de também Henrique Mandetta ter sido demitido do cargo por Jair Bolsonaro.