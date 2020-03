Mais de 2.629 trabalhadores de Saúde foram infetados com coronavírus em Itália, desde fevereiro. Os números foram divulgados pela fundação de saúde Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE) e revelam que médicos e enfermeiros representam 8,3% dos 35.713 casos confirmados no país. Mais do dobro dos casos registados entre pessoal médico na China, durante toda a epidemia.

Os números referentes ao contágio entre médicos, enfermeiros e profissionais de saúde em geral começaram a ser divulgados apenas em 11 de março. Centenas de novos casos foram registrados diariamente desde então. Mas o pessoal médico da linha de frente deve ser o primeiro a ser protegido", afirmou o diretor do GIMBE, Nino Cartabellota, em declarações à Al Jazeera.

De acordo com publicação da GIMBE, que tem como base os dados oficias do Ministério da Saúde italiano, estes números expõem a realidade da falta de materiais de proteção com que os profissionais de saúde trabalham.

Chega de conversa, é preciso proteger adequadamente aqueles que nos devem proteger”, vincou Cartabellota.

Itália registou 4.207 novas infeções e 475 novas mortes, um número sem precedentes registado esta quarta-feira.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte já alertou que as medidas de quarentena "devem ser estendidas além do prazo original". Depois de inicialmente estar previsto expirar na próxima quarta-feira.

Os italianos estão obrigados a ficar em ambientes fechados, com escolas e universidades fechadas, lojas fechadas, com a exceção das mercearias e farmácias.