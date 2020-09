O ministro da Saúde britânico, Edward Argar, afirmou esta quinta-feira que as medidas para controlar a propagação da covid-19 no Reino Unido a nível geral "não são neste momento necessárias", apesar do aumento significativo de novos casos.

Edward Argar acrescentou que o governo britânico mantém, no entanto, o plano de confinamentos a nível local, por enquanto.

Não considero que estejamos numa fase em que desejemos ou necessitemos ver estas restrições a nível nacional", disse o governante à BBC.

Em relação às preocupações sobre a alegada falta de testagem e questionado sobre quanto tempo demorará a resolver o problema, o responsável pela pasta da saúde adianta haver um "objetivo claro" de alcançar os 500.000 por dia até ao final do mês de outubro.

O Reino Unido registou 3.991 novas infeções e 20 mortes por covid-19 esta quarta-feira, segundo o ministério da Saúde britânico, numa altura em que o Governo admitiu dificuldades com um “aumento colossal” da procura de testes.

Os números representam um aumento dos contágios relativamente aos dados de terça-feira, quando foram contabilizadas 3.105 novas infeções e 27 mortes.

O total acumulado desde o início da pandemia da covid-19 no Reino Unido passou hoje para 378.219 de casos de contágio confirmados e para 41.684 óbitos num período de 28 dias após um teste positivo.