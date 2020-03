Depois da região da Lombardia, a mais afetada pela Covid-19, ter decretado multas até 5.000 euros para quem violar a quarentena, o primeiro-ministro italiano apertou o cerco aos infratores da quarentena obrigatória.

Giuseppe Conte reuniu com os ministros esta terça-feira para adotar mais medidas no combate à pandemia e anunciou que quem não obedecer às autoridades e sair de casa sem autorização válida arrisca uma multa entre 400 e 3.000 euros - antes a multa estava fixada no mínimo de 206 euros.

O primeiro-ministro italiano disse ainda esperar poder levantar as restrições impostas aos italianos em breve.

Este fim-de-semana, Itália suspendeu todas as atividades produtivas não essenciais à sobrevivência dos cidadãos. Uma medida “difícil mas necessária”, explicou o chefe do executivo, para conter a Covid-19, que já matou mais de 6.800 pessoas, mais do dobro da China.

Nas últimas 24 horas, Itália confirmou mais de cinco mil casos de infeção, sendo que, no total, já ultrapassa os 69.000 doentes, a maioria na região da Lombardia.