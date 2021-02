Um dos especialistas da missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Wuhan, na China, que investiga as origens do novo coronavírus, questionou esta quarta-feiras as informações dos serviços de inteligência norte-americanos sobre a pandemia, após críticas de Washington.

O especialista reagiu assim às declarações do porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, que pareceu distanciar-se na véspera das primeiras conclusões dos especialistas da OMS.

Well now this👇. @JoeBiden has to look tough on China. Please don’t rely too much on US intel: increasingly disengaged under Trump & frankly wrong on many aspects. Happy to help WH w/ their quest to verify, but don’t forget it’s “TRUST” then “VERIFY”! https://t.co/ukaNAkDfEG