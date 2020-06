Será com certeza uma festa difícil de esquecer. Em plena pandemia de Covid-19, um casal decidiu avançar com o seu casamento na cidade italiana de Vergato, província de Bolonha. Já depois da cerimónia foi confirmado que a noiva, que é profissional de saúde, estava infetada com Covid-19. Resultado: 31 convidados em isolamento.

O casamento foi celebrado por Stefano Pozzi, o vice-presidente da autarquia, que assegura que foram cumpridas todas as regras de segurança: "Durante a cerimónia havia distanciamento, e estavam poucas pessoas. Era eu, um outro funcionários, os noivos, os padrinhos e os pais", revela, em declarações reproduzidas pelo La Repubblica.

Depois do casamento, a festa prosseguiu num local privado.

A mulher trabalha numa unidade de saúde da zona, e só foi confirmado que estava infetada alguns dias depois do matrimónio.

O departamento de saúde entrou de imediato em ação, e contacto todos os convidados, até porque alguns deles vinham de outras regiões.

Itália foi, inicialmente, o país mais afetado pela doença Covid-19 na Europa. Apesar de o surto ter sido dado como controlado, continuam a registar-se óbitos e novos casos todos os dias.

A região norte de Itália, onde fica Bolonha, é a mais afetada. Ao todo, já morreram 34.223 pessoas num total de 235.305 casos de infeção confirmados.