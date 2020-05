Espanha voltou a registar uma subida no número de mortes por Covid-19. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, são mais 185 as vítimas mortais em relação ao último boletim, que tinha divulgado mais 164 mortes. O total de óbitos é, agora, de 25.613.

O total de casos subiu para 219.329, mais 867 doentes confirmados nas últimas 24 horas.

Neste momento estão hospitalizadas 87.459, das quais 7.553 em unidades de cuidados intensivos.

A taxa de letalidade em Espanha mantém-se nos 11,6%. Ainda assim, a contagem sobe para 14% na faixa etária dos 70 aos 79. Nos casos registados entre os 80 e 89 anos a taxa de letalidade fixa-se nos 21%, enquanto acima dos 90 anos é de 22%.

A região de Madrid continua a ser a mais afetada, com um total de 62.989 casos confirmados. Seguem-se Catalunha (50.771) e Castela e Leão (17.429).