Na escola secundária norte-americana do condado de Chattahoochee, estado da Geórgia, os alunos do 12º ano tiveram uma cerimónia de graduação muito diferente do habitual, devido à pandemia de Covid-19. Além da utilização da máscara, os estudantes tiveram de cumprir outras normas, como o distanciamento social. Na foto de capa, Yasmine Protho, de 18 anos, utiliza uma máscara improvisada, num momento de visível comoção.