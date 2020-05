Oito portugueses, dois dos quais infetados com o novo coronavírus, estão num navio de cruzeiro retido desde janeiro em Nagasaki, no Japão. A informação foi confirmada no domingo à noite por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem conhecimento da presença dos oito nacionais, tripulantes, no navio retido em Nagasaki, no Japão”, referiu fonte oficial da tutela, acrescentando que “a situação está a ser acompanhada pela Embaixada de Portugal em Tóquio”.

Dois portugueses estarão infetados com o novo coronavírus. Os cidadãos estão desde janeiro retidos no navio de cruzeiro Costa Atlântica, de bandeira italiana, atracado em Nagasaki.

Dentro do navio estarão 623 pessoas, tendo mais cem testado positivo para a Covid-19.

As 623 pessoas, todos tripulantes, já foram todas testadas e mais de cem deram positivo.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 903 pessoas das 23.864 confirmadas como infetadas, e há 1.329 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.