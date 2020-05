Uma família da Flórida, nos Estados Unidos, morreu na sequência da infeção por Covid-19, com apenas 16 dias de intervalo.

Tudo começou quando Mario Mayorga Jr, de 42 anos, desenvolveu febre e tosse seca em meados de março, tendo-lhe sido recomendado pelo médico para se isolar em casa.

De acordo com o New York Post, a saúde do homem foi-se deteriorando rapidamente e este foi hospitalizado com sintomas graves e ligado a um ventilador.

Depois de Mário Jr testar positivo para o novo coronavírus no hospital, a restante família, que vivia na mesma casa, foi imediatamente testada.

Inicialmente, os pais do homem, Esperanza e Mário, ambos de 72 anos, e a irmã Violeta, com 45 anos, tiveram resultados negativos para o Covid-19 e tiveram de repetir os testes. Dias mais tarde, os três familiares foram hospitalizados devido ao agravamento dos sintomas da infeção.

Segundo os familiares, que prestaram declarações à imprensa local, não se sabe onde Mário Jr. foi infetado por Covid-19.

No entanto, o New York Post avança que o homem era supervisor dos serviços de limpeza de uma empresa que inclui o hospital Monte Sinai Medical Center como um dos clientes.

O pai de Mario Jr acabou por morrer primeiro, a 10 de abril, seguido pela mulher Esperanza, apenas nove dias depois. O filho, Mario Jr., morreu no passado domingo.

Uma familiar contou à imprensa local que a saúde de Mario Jr e dos pais se deteriorou de forma tão rápida que este pode nem ter chegado a saber da morte dos pais.

Entre o ventilador e os sedativos, não sei quão consciente esteve nas últimas semanas", acrescentou a familiar.

A irmã de Mário Jr, Violeta, agora desempregada, está a recuperar na casa da família, em Miami, com o filho de oito anos.

Nos últimos dias, foi criada uma angariação de fundos online para apoiar Violeta nas despesas. Este movimento já juntou cerca de 36 mil euros.