Apesar de não existir nenhum caso de um cão ou gato ter infetado um humano com Covid-19, estes animais de estimação podem ajudar a trazer o vírus para casa.

Como qualquer superfície, o pelo de um animal pode transmitir o vírus durante algum tempo "se um animal de estimação entrar em contato com alguém que está doente", explicou a Associação Britânica de Veterinária à BBC.

E é por isso que os veterinários recomendam que o conselho de ficar em casa seja estendido também aos animais de estimação.

Para evitar qualquer risco de animais de estimação transportarem o vírus para as mãos dos donos, a presidente da Associação Britânica de Veterinária, Daniella Dos Santos, incentivou os donos a tomar "precauções sensatas", nomeadamente:

No entanto, a associação reforçou que "os proprietários não devem se preocupar" com qualquer risco de infeção por parte dos seus animais de estimação.

Para responder a esta questão, o especialista Dr. Angel Almendros deu o exemplo do caso de um cão de 17 anos que deu positivo para Covid-19 em Hong Kong, aparentemente infetado pelo dono.

Existem também evidências que os gatos podem ser suscetíveis ao Covid-19 por gotículas respiratórias ou seja, através de partículas de vírus suspensas no ar que as pessoas tossem, espirram ou expiram.

Após um caso na Bélgica, em que um gato teve um resultado positivo uma semana depois do dono apresentar sintomas, vários cientistas na China realizaram testes de laboratório que deram provas que os gatos infetados transmitiram Covid-19 a outros gatos.

É interessante reparar nas provas experimentais que os gatos podem ser infetados, juntamente com a aparente infeção de um tigre no jardim zoológico do Bronx, em Nova York", explicou o professor Bryan Charleston, diretor do Instituto Pirbright do Reino Unido, especializado no estudo de animais.