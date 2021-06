O Reino Unido está perto de chegar a uma situação em que as pessoas que foram totalmente vacinadas podem ficar isentas de quarentena, disse este domingo uma conselheira da Public Health England.

Susan Hopkins, uma das principais assessoras do governo de Johnson na resposta à pandemia, disse que uma decisão seria tomada após os resultados de um estudo que usa testes diários de fluxo lateral como alternativa ao isolamento por 10 dias, após um contacto positivo.

Hopkins disse ao programa Andrew Marr, da BBC, que o Governo iria dar evidências sobre se as pessoas vacinadas têm menos probabilidade de transmitir o vírus. “Temos uma base de evidências para guiar a política do governo”.

Hopkins disse que é possível que a solução seja usada para permitir que as pessoas viajem com mais liberdade. “Não tenho certeza de quando, mas num momento no futuro, posso imaginar uma situação em que teremos alternativas ao isolamento para pessoas que têm duas doses da vacina.”

A conselheira disse que o Reino Unido está a observar o impacto da vacinação nos principais pontos de surto, mas sublinhou que as infeções estão a aumentar em outras áreas.

Hopkins disse que o atraso da fase final de desconfinamento dá mais tempo para vacinar e pode prevenir uma situação semelhante às vagas anteriores do vírus. “O tempo extra para vacinar mais pessoas, obter duas doses de vacinação no maior número possível de pessoas, esperançosamente, significará que o que estamos a ver com esta onda não será o mesmo que as ondas anteriores que vimos neste país."

O secretário de justiça, Robert Buckland, disse que os ministros não descartam relaxar as restrições, como viagens ao exterior e auto-isolamento, para aqueles que receberam as duas doses da vacina. “Acho que especialistas como Susan Hopkins estão absolutamente certos em nos lembrar que as evidências ainda estão a ser desenvolvidas sobre a eficácia da vacinação total”, disse.

Parece ótimo, parece muito encorajador, estamos a tentar ser o mais flexíveis que podemos. Continuaremos a analisar todas essas propostas e flexibilidades conforme apropriado. ”

Hopkins sugeriu que 70% dos adultos no Reino Unido devem ser capazes de finalizar a vacinação contra a Covid-19 até 19 de julho.