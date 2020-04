O número de mortos devido à pandemia de Covid-19 no Reino Unido é de quase 9.000 mortos. Só nas últimas 24 horas foram registados 980 mortos, um novo recorde diário.

A imprensa britânica avançou ao início da tarde que teriam sido registadas mais 953 mortes, mas o ministro da Saúde do país, Matthew Hancock, anunciou um número de mortos ainda maior: 980.

Na atualização dos dados, o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus aumentou para 70.783 casos positivos, mais 5.706 do que no dia anterior.

Em conferência de imprensa, Hancock anunciou que o estado de saúde do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, continua a registar melhorias. Recorde-se que o chefe do governo britânico, infetado com o coronavírus, está hospitalizado, mas já deixou os Cuidados Intensivos.

Na quinta-feira, o balanço diário tinha registado um aumento de 881 mortes e mais 4.344 novas infeções relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes referentes a cada dia referem-se a pacientes diagnosticados com a Covid-19 que morreram no hospital até às 17:00 horas da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 9:00 horas de hoje.

Estas estatísticas não incluem mortes fora do hospital, como aquelas registadas em lares de idosos, e algumas podem não ser incluídas no balanço diário devido a atrasos no registo dos óbitos.

A pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

Para tentar travar o contágio, o Reino Unido encontra-se em regime de confinamento desde 23 de março, estando em vigor restrições ao funcionamento de bares, cafés e restaurantes, autorizados apenas a vender para fora, enquanto que outros estabelecimentos, como lojas de roupa, cinemas, teatros e ginásios, estão encerrados.

As pessoas só estão autorizadas a sair para comprar bens essenciais, como comida ou medicamentos, para fazer exercício uma vez por dia, para ajudar pessoas vulneráveis ou para trabalhar quando não o possam fazer de casa.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A Europa é o continente com mais casos contabilizados (826.382) e com maior número de vítimas mortais (66.642).

A Itália é o país com maior número de mortes (18.279), seguida dos Estados Unidos (16.686), da Espanha (15.843), da França (12.210) e do Reino Unido (8.958).