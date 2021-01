O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou esta quarta-feira que as escolas do país deverão ficar fechadas até ao dia 8 de março. A data ainda terá de ser confirmada pelo governo, mas a medida destina-se a conter a pandemia de covid-19, que disparou no país depois de ter sido detetada uma variante do vírus, que pode ser até 70% mais contagiosa.

Boris Johnson acrescentou que uma decisão concreta será comunicada a 22 de fevereiro, data inicialmente pensada para a reabertura das atividades escolares.

Para uma decisão definitiva, o governo espera pela evolução da vacinação e da pandemia no país, esperando diminuir o nível de hospitalizações até lá.

Será também a partir da data que o executivo espera poder começar a introduzir um "gradual e faseado" plano de reabertura da sociedade, que terá de ser feito de uma "forma sustentável".

O primeiro sinal de retorno à normalidade deverá ser as crianças a regressarem às salas de aula", disse o primeiro-ministro.

Boris Johnson falou no parlamento britânico um dia depois de o país ter ultrapassado a barreira das 100 mil mortes por covid-19, sendo o quinto mais com mais óbitos em todo o mundo.

Para o primeiro-ministro, a melhor forma de homenagear as vítimas é a perserverança na luta contra o vírus. Neste momento, cerca de 6,8 milhões de pessoas já foram vacinadas no Reino Unido, mais de 13% da população adulta.

Adicionalmente, o governante anunciou que os países em pior situação, como é o caso de Portugal, terão de fazer quarentena obrigatória em locais designados pelo governo: "Serão abordados no aeroporto e transferidos para quarentena", explicou.

O encerramento de escolas foi anunciado no Reino Unido a 4 de janeiro, pelo que as aulas deverão ficar suspensas por mais de dois meses.

Em Portugal o mesmo cenário foi imposto a 21 de janeiro, medida que se estenderia por 15 dias. Agora ainda não há certezas de qual será a modalidade de ensino a partir do fim desse período.